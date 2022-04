Mit Kursgewinnen sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in das Osterwochenende gegangen. Am Karfreitag findet kein Aktienhandel statt.Paris / London - Mit Kursgewinnen sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in das Osterwochenende gegangen. Am Karfreitag findet kein Aktienhandel statt. Von der Sitzung der Europäischen Zentralbank gab es keine grösseren Impulse für die Börsen, die EZB liess trotz der hohen Inflation den Zeitpunkt für eine Zinserhöhung offen. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,54 Prozent auf 3848...

