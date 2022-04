Nach UNHCR-Angaben und den Zahlen von Aufnahmeländern sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 4,7 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet.Bern - 35'139 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sich bis Freitag in der Schweiz registriert. Von ihnen haben 28'314 den Schutzstatus S erhalten, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Freitag auf Twitter mitteilte. Somit sind innerhalb eines Tages weitere 3586 Menschen aus der Ukraine in der Schweiz registriert worden, und 1221 weitere haben den Schutzstatus S erhalten.

