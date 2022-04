Der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla will für den Kauf aller Aktien des Kurznachrichtendienstes 41,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen.San Francisco - Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, will Twitter kaufen - doch es ist fraglich, ob seine Übernahmeattacke gelingt. Denn der Tesla-Chef ist angewiesen darauf, dass genug Anteilseigner ihm ihre Aktien zum Angebotspreis von 54,20 Dollar abtreten. Und Twitter will sich laut Medienberichten zur Wehr setzen. Die Börse glaubt nicht an Musks Erfolg: Üblicherweise steigt der Kurs bei...

