Berlin - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Peter Gerber, hält eine Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr für nötig. "Die Flieger waren und sind fast immer coronafrei", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben).



In den Flugzeugen sei das beste Belüftungssystem verbaut. "Die Ansteckungsgefahr im Flugzeug beim Tragen einer Maske ist ungefähr so hoch wie ein 6er im Lotto - 1 zu 17 Millionen." Wenn anderorts keine Maske mehr gebraucht werde, sei es "geradezu widersinnig", wenn im Flugzeug eine Maske Pflicht sei. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich zuletzt ein Trend zu kurzfristigen Urlaubsbuchungen ergeben.



"Der Trend ändert sich gerade wieder in Richtung längerer Planung", sagte Gerber. "Derzeit sehen wir eine Tendenz, dass die Kunden bereits für den Sommer und auch für den Winter buchen."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de