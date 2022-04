Der amerikanische Konzern Sirius XM Holdings Inc. (ISIN: US82968B1035, NASDAQ: SIRI) wird eine Dividende von 0,0219615 US-Dollar ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 25. Mai 2022 (Record day: 6. Mai 2022). Auf das Jahr gerechnet werden 0,087846 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 6,41 US-Dollar (Stand: 19. April 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite ...

