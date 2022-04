Der EuroStoxx50 legt am späten Vormittag um 1,7 Prozent auf 3896,71 Punkte zu.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Nach dem schwachen Vortag brachten robuste Zahlen einiger Schwergewichte Entlastung. Der EuroStoxx50 legte am späten Vormittag um 1,7 Prozent auf 3896,71 Punkte zu. Der französische Cac 40 zog um 1,42 Prozent auf 6627,31 Punkte an. Der britische FTSE 100 legte mit 0,4 Prozent auf 7631,77 Punkte dagegen weniger stark zu.

