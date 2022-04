Gilles Moëc (AXA IM): Schmaler Grad

11.04.2022

Trotz einer der besten Wirtschaftsleistungen während der Pandemie und einer schnellen Reaktion auf die Folgen des Ukraine-Krieges haben sich viele französische Wähler für radikale Lösungen entschieden. Linke Wähler sind der Schlüssel für die zweite Runde.

Die EZB-Falken verstehen bei ihrer Kritik an der fiskalischen Stützung des Einkommens nicht, worum es geht.

Die US-Wirtschaft könnte eine "schnelle und harte" geldpolitische Straffung verkraften. Allerdings glauben wir, dass erste Risse in der Fassade sichtbar werden.

Die am Tag der ersten Wahlrunde durchgeführten Umfragen deuten darauf hin, dass die französischen Präsidentschaftswahlen bis zur zweiten Runde am 24. April eng bleiben wird. Keiner der beiden Kandidaten kann ohne die Unterstützung der Wähler, die am vergangenen Sonntag den linken Kandidaten gewählt haben, gewinnen. Marine Le Pen hat sich bisher auf Fragen der Kaufkraft konzentriert. Sie wird wahrscheinlich versuchen, diese Linie beizubehalten. Emmanuel Macron wird in den kommenden zwei Wochen wahrscheinlich mehr in diese Themen investieren müssen, wenn auch nur, um sein Vorhaben, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zu erhöhen - ein rotes Tuch für linke Wähler - durch eine starke Verteidigung des französischen Sozialstaats auszugleichen. Dies wird im Gegensatz zu 2017 stehen, als Emmanuel Macron als "angebotsorientierter Reformer" auftrat.

Frankreich hat während der Corona-Pandemie eines der besten Ergebnisse des Bruttoinlandsproduktes (BIP) aller Mitgliedsstaaten erzielt. Die Arbeitslosenquote ist dort sogar geringer als vor der Pandemie. Das Einkommen der privaten Haushalte wurde durch die Steuerpolitik kräftig gestützt, und Unternehmensinsolvenzen wurden auf ein Minimum beschränkt. Die Energiepreise für den Einzelhandel sind in Frankreich dank des zügigen Handelns der Regierung weniger gestiegen als in jedem anderen großen Land der Eurozone. Dennoch hat sich ein großer Teil der französischen Wähler für radikale Lösungen entschieden. Dies zeigt, wie groß die Nachfrage nach wirtschaftlichem Schutz durch die Regierungen ist - wir vermuten, dass dies über die Grenzen Frankreichs hinausgeht. Es ist die Europäische Zentralbank (EZB), die diesen Schutz in den letzten zwei Jahren möglich gemacht hat. Die EZB ist jedoch immer weniger gewillt, diese Aufgabe zu übernehmen, während der soziale Druck auf die öffentlichen Finanzen weiterhin groß ist. Wir befassen uns hier mit der letzten Rede von Isabel Schnabel, die einen "puristischen" hawkishen Ansatz für den europäischen Policy-Mix entwickelte.

In den USA hingegen nehmen die hawkishen Signale der Federal Reserve (Fed) weiter zu. Die Bereitschaft der Fed, die Geldpolitik "schnell und hart" zu normalisieren, wird weiterhin durch eine starke Datenlage, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, gestärkt. Powells Argumentation, die US-Wirtschaft wachse derzeit so viel schneller als das eigentliche Wachstumspotenzial vermuten ließe, stützt dies. Die US-Wirtschaft könnte demnach eine deutliche Straffung der Geldpolitik problemlos verkraften. Dennoch glauben wir, dass wir die ersten Anzeichen einer möglicherweise recht abrupten Verlangsamung gegen Ende dieses Jahres erkennen können. Die Kluft zwischen dem Vertrauen der Unternehmen und dem Pessimismus der Verbraucher kann nicht mehr lange anhalten - und die Maßnahmen der Fed haben begonnen, sich auf den Immobilienmarkt auszuwirken ... Lesen Sie mehr im vollständigen Dokument

Lesen Sie mehr im vollständigen Dokument "The narrow path" (in englischer Sprache).

Lesen Sie hier weitere Artikel von AXA IM.

Rechtliche Hinweise:

Nur für professionelle Kunden / nicht für Privat-/Kleinanleger. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Anlagen enthalten Risiken, einschließlich dem des Kapitalverlustes. Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen ("AXA IM DE") bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen dar. Die Angaben in diesem Dokument sind keine Entscheidungshilfe oder Anlageempfehlung, (aufsichts-) rechtliche oder steuerliche Beratung durch AXA IM DE, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers.