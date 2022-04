Im frühen Handel legt der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,50 Prozent auf 35 086 Punkte zu.New York - Die Wall Street hat nach dem starken Vortag auch am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Im frühen Handel legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,50 Prozent auf 35 086 Punkte zu. Getrübt wurde die Stimmung in New York allerdings von Netflix . Mit einem im abgelaufenen Quartal erstmaligen Rückgang der Kundenzahlen seit mehr als zehn Jahren schockte der Streamingdienst die Anleger.

