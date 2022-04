Nach einem schwächeren Vortag gewann der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone 1,72 Prozent auf 3896,81 Punkte.Paris / London - Robuste Quartalszahlen einiger Schwergewichte haben den wichtigsten europäischen Aktienmärkten am Mittwoch Auftrieb gegeben. Nach einem schwächeren Vortag gewann der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone 1,72 Prozent auf 3896,81 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 1,38 Prozent auf 6624,91 Punkte an. Etwas verhaltener entwickelte sich der britische FTSE 100 mit plus 0...

