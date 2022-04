Wir freuen uns, unsere 8. digitale "Quirin Champions Konferenz" am 1. und 2. Juni 2022 ankündigen zu können. Die Konferenz bietet Investoren die Möglichkeit, mit dem Management von rund 40 ausgewählten deutschen Small und Mid Caps in One-on-Ones und Small Group-Meetings die Unternehmensperspektiven in diesen schwierigen Zeiten zu diskutieren. Der Fokus liegt vor allem auf Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, die sich durch hohe ESG-Standards auszeichnen:Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören:123fahrschule; Accentro; All For One Group; Aroundtown; Bauer; Blue Cap; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...