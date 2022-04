Die Erholung des GBP von unter 1,30 dehnte sich heute bis in den hohen 1,30-Bereich aus, bevor in der Nähe dieses Niveaus Verkaufsdruck aufkam. Die Volkswirte der Scotiabank erwarten, dass der GBP/USD in Richtung der 1,2850-Marke fallen wird. GBP/USD sieht sich einem festen Widerstand im Bereich von 1,31 gegenüber "Das Pfund bleibt seit Ende Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...