Der EuroStoxx50 gab am späten Vormittag um 1,4 Prozent auf 3871,26 Punkte nach.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder nachgeben und damit die Erholung der seit der Wochenmitte erst einmal beendet. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 1,4 Prozent auf 3871,26 Punkte nach. Der französische Cac 40 sank unterdessen um 1,39 Prozent auf 6621,26 Punkte. Der britische FTSE 100 glitt um 0,6 Prozent auf 7582,54 Punkte ab.

