Das Photovoltaik-Unternehmen Solaredge Technologies hat Dirk Carsten Hoke zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt. Die Ernennung wurde vom Board of Directors einstimmig beschlossen. Dirk Carsten Hoke ist seit mehr als 25 Jahren auf fünf Kontinenten in verschiedenen Branchen tätig. Zuletzt war er von 2016 bis 2021 Chief Executive Officer von Airbus Defence and Space und Mitglied des Global Executive Committee von Airbus. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Siemens inne, unter anderem ...

