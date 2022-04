Wie in der Schweiz sind die Hauspreise in den letzten zehn Jahren auch in der Europäischen Union in die Höhe geschossen und haben die Wachstumsrate der Mieten bei weitem übertroffen.Hamburg - Wie in der Schweiz sind die Hauspreise in den letzten zehn Jahren auch in der Europäischen Union in die Höhe geschossen und haben die Wachstumsrate der Mieten bei weitem übertroffen. Wie die Statista-Grafik auf Basis von Eurostat-Daten zeigt, sind die Immobilienpreise zwischen 2010 und dem vierten Quartal 2021 in der EU im Durschnitt um 42 Prozent gestiegen - die Mieten hingegen legten...

