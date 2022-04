Schindler hat mit Problemen an diversen Fronten zu kämpfen. Als Krisenmanager im Doppelmandat amtiert nun seit einigen Wochen Silvio Napoli. Dieser soll den Innerschweizer Lift- und Rolltreppenhersteller wieder auf Kurs bringen, bittet aber um etwas Geduld.Ebikon - Schindler hat mit Problemen an diversen Fronten zu kämpfen. Als Krisenmanager im Doppelmandat amtiert nun seit einigen Wochen Silvio Napoli. Dieser soll den Innerschweizer Lift- und Rolltreppenhersteller wieder auf Kurs bringen, bittet aber um etwas Geduld. Zwar kamen bei Schindler auch im ersten Quartal 2022 die Aufträge zahlreicher herein, in höhere Gewinne ummünzen konnte das...

Den vollständigen Artikel lesen ...