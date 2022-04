Leipzig - Drei Tage nach der Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale hat sich Union Berlin in der Bundesliga-Partie des 31. Spieltags revanchiert und 2:1 gegen RB Leipzig gewonnen. Leipzig war in der ersten Halbzeit schwach gestartet, dann aber mit einem Paukenschlag in den zweiten Durchgang gegangen - Yussuf Poulsen verwandelte in der 46. Minute.



Danach versuchte RB, die Führung zu verwalten, Union kämpfte unermüdlich und wurde in der 86. und 89. Minute dafür belohnt: Sven Michel und Kevin Behrens drehten die Partie. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SpVgg Greuther Fürth - Bayer Leverkusen 1:4, SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:3, Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 2:2, 1. FC Köln - Arminia Bielefeld 3:1.

