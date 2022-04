Die Osterfeierlichkeiten haben in diesem Jahr im Inland und insbesondere in der Küstenregion für eine sehr lebhafte Nachfrage gesorgt. Das sonnige und warme Wetter hatte viele Touristen an die Ostsee gelockt. Der Absatz von gepackter Speiseware und Schälkartoffeln für die Gastronomie in Mecklenburg - Vorpommern zog deutlich an. Bildquelle: Shutterstock.com Nach wie vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...