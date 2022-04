Twitter steht offenbar dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang.San Francisco - Twitter steht offenbar dem Übernahme-Angebot des Tech-Milliardärs Elon Musk nicht mehr so ablehnend gegenüber wie am Anfang. Die Seiten verhandelten und könnten einen Deal noch in dieser Woche festzurren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Twitter sei offener für Musks Plan geworden sei...

Den vollständigen Artikel lesen ...