Auf Gruppenebene setzte Roche in den ersten drei Monaten 2022 16,4 Milliarden Franken um, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.Basel - Der Pharmakonzern Roche ist im ersten Quartal 2022 etwas stärker gewachsen als erwartet. Soweit die gute Nachricht. Dass die Zahlen an den Finanzmärkten dennoch auf ein eher schwaches Echo stossen, liegt an den Details. Das gute Abschneiden verdankt der Konzern nämlich einmal mehr der kleineren Diagnostik-Sparte, die dank reissender Absätze mit Corona-Tests die durchschnittlichen...

