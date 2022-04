Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten hat fünf tägliche Pullbacks in Folge überwunden und ist am Freitag um rund 8,8K Kontrakte gestiegen, wenn man die fortgeschrittenen Drucke der CME Group berücksichtigt. Auf der anderen Seite setzte sich der Abwärtstrend beim Volumen fort, das diesmal um rund 37,4K Kontrakte zurückging. Erdgas: Verkaufsziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...