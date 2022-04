Das indische Unternehmen hat die Übernahmepläne der Börse in Mumbai als Ergebnis seiner jüngsten Aufsichtsratssitzung mitgeteilt. Zur Interfloat-Gruppe gehören die Glasmanufaktur Brandenburg in Tschernitz und die Interfloat Corporation in Liechtenstein.Borosil Renewables Limited will 100 Prozent der GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH mit Sitz im brandenburgischen Tschernitz sowie der Interfloat Corporation mit Sitz in Liechtenstein übernehmen. Das zeigt ein Schreiben, welches das indische Unternehmen nach seiner Aufsichtsratssitzung am Montag der Börse in Mumbai übermittelt hat und in dem es ...

