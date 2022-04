Der Leitindex Dow Jones Industrial sinkt im frühen Handel um 1,07 Prozent auf 33 450,83 Punkte.New York - Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Abwärtsbewegung vom Freitag zu Beginn der neuen Woche gebremst fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag im frühen Handel um 1,07 Prozent auf 33 450,83 Punkte, nachdem er am Freitag um rund 2,7 Prozent abgesackt war. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 1,17 Prozent auf 4221,99 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100...

Den vollständigen Artikel lesen ...