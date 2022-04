Das Biotech-Unternehmen Idorsia startet in diesen Wochen mit seinen ersten Medikamenten am Markt.Allschwil - Das Biotech-Unternehmen Idorsia startet in diesen Wochen mit seinen ersten Medikamenten am Markt. Nach dem Start mit dem Medikament Pivlaz zur Behandlung von Hirnblutungen im April in Japan steht nun am 2. Mai der Start in den USA mit dem Schlafmittel Quviviq an. Im ersten Quartal ist vorerst bei weiterhin nur geringen Umsätzen der Verlust noch höher ausgefallen als im Vorjahr.

