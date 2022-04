Nach vier Gewinntagen in Folge wurde die Covestro-Aktie ISIN: DE0006062144 am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Montag sackte der Kurs des weltweit führenden Herstellers von Hightech-Kunstoffen an einem schwachen Börsentag noch einmal ab und endete kurz vor der Unterstützung, die bei 40,00 Euro auszumachen ist. Das Tagestief wurde bei 40,80 Euro markiert und zum Handelsschluss lag der Kurs 31 Cent darüber. Ob der Test der Unterstützung ...

