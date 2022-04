München - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich nach dem Einbruch im März etwas erholt. Die Exporterwartungen stiegen im April auf 3,5 Punkte, nach -2,9 Punkten im März, teilte das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mit.



Trotz hoher Unsicherheit und Logistikproblemen zeichnet sich demnach ein Rückgang der Exportstimmung gegenwärtig nicht ab. In der Elektroindustrie legten die Exporterwartungen wieder zu. Viele Unternehmen gehen von steigenden Exporterlösen aus. Auch im Maschinenbau kehrte die Zuversicht wieder zurück.



Die chemische Industrie ist weiterhin skeptisch, sie erwartet keine Zuwächse bei den Exporten. Gleiches gilt für die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren. Die Unternehmen in der Autoindustrie rechnen weiterhin mit rückläufigen Exporten. Auch die Möbelhersteller haben laut Ifo pessimistische Exportaussichten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de