Die VP Bank engagiert sich neu in der Nachwuchsförderung junger Talente in der Gastrobranche. Für die kommenden Jahre geht sie eine Sponsoringvereinbarung mit der marmite verlags ag ein.Vaduz - Die VP Bank engagiert sich neu in der Nachwuchsförderung junger Talente in der Gastrobranche. Für die kommenden Jahre geht sie eine Sponsoringvereinbarung mit der marmite verlags ag ein. Die Herausgeberin der gleichnamigen Gourmetzeitschrift führt jährlich den Wettbewerb marmite youngster durch, in dem Nachwuchskräfte im Bereich Küche, Pâtisserie, Service und Sommellerie ihr Können unter...

