Der amerikanische Infrastrukturkonzern SBA Communications Corporation (ISIN: US78410G1040, NASDAQ: SBAC) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,71 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Ausbezahlt wird die Dividende am 14. Juni 2022 (Record date: 19. Mai 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt SBA 2,84 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 359,94 US-Dollar (Stand: 25. April 2022) ...

