Sollten die Corona-Fälle in Asien weiter zunehmen und China seine Null-Covid-Politik beibehalten, könnte dies ein Risiko für die globalen Lieferketten darstellen. Die jüngsten Lockdowns in China wirken sich bereits erheblich auf die globalen Lieferketten aus, da diese ohnehin schon überlastet sind, die Kosteninflation hoch und das Verbrauchervertrauen niedrig ist und sich das Wachstum verlangsamt hat. Die Frachtpreise für Exportcontainer in Schanghai sind seit 2020 bereits stark angestiegen, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...