Eon hat einen PV-Park im Landkreis Eichstätt mit 10,6 MW in Betrieb genommen. Die Kommune Hepberg ist an den Erträgen finanziell beteiligt. Die Eon AG hat einen neuen Solarpark bei Ingolstadt in Betrieb genommen. Wie die Düsseldorfer mitteilten, handelt es sich dabei um eine PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 10,6 Megawatt (MW) in Hepberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt. Die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage erzeugt mit rund 20.000 Solarmodulen auf einer Fläche von 7,6 Hektar mehr ...

