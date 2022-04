Bereitgestellt hat die Zürcher Kantonalbank ihre API-Schnittstellen im November 2021 via SIX bLink. Externe Vermögensverwalter können dadurch Kundenportfolios in ihren Drittsystemen darstellen.Cham - Einheitlicher Datenaustausch für mehr Innovation im Finanzwesen: Die Schweizer OpenWealth Association schafft mit ihrer standardisierten Programmierschnittstelle (API) für die Anbindung von externen Vermögensverwaltern an Depotbanken die Grundlage für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die Etops Group AG als Anbieterin von Portfolio-Management-Lösungen und frühes Mitglied in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...