Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag bis kurz vor Mittag sehr fest. Damit erholt sich der SMI zumindest teilweise von den markanten Verlusten des Vortages.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag bis kurz vor Mittag sehr fest. Damit erholt sich der Leitindex SMI zumindest teilweise von den markanten Verlusten des Vortages. Gestützt wird er dabei von soliden Quartalsergebnissen von Novartis und UBS, welche in der Folge beide gesucht sind. Aber auch bei der Mehrheit der übrigen Titel sorgen Schnäppchenjäger für höhere Kurse.

