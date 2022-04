Europas Börsen haben sich am Dienstag stabilisiert. Nach den deutlichen Verlusten der Vortage profitierten die Märkte von der Erholung der Wall Street.Paris / London - Europas Börsen haben sich am Dienstag stabilisiert. Nach den deutlichen Verlusten der Vortage profitierten die Märkte von der Erholung der Wall Street und soliden Quartalszahlen. Der EuroStoxx 50 zog am Vormittag um ein Prozent auf 3706,43 Punkte an. Der französische Cac 40 legte um 0,9 Prozent auf 6506,25 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,76 Prozent auf 7436,31 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...