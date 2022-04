5,3 Millionen Menschen haben bisher ihre Heimat verlassen. 7,7 Millionen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht, 13 Millionen in verschiedenen Regionen gestrandet.Seit Kriegsbeginn haben dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge 5,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat verlassen - und Millionen weitere werden nach Erwartungen der Vereinten Nationen folgen. Die Organisation rechnet mit insgesamt 8,3 Millionen Menschen, die in diesem Jahr aus der Ukraine fliehen, sagte eine UNHCR-Sprecherin in Genf. Die Geschwindigkeit der Fluchtbewegung aus der...

Den vollständigen Artikel lesen ...