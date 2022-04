Mit einem neuen Laserverfahren ist es dem Fraunhofer ISE gelungen, große Solarwafer in Hochgeschwindigkeit herzustellen. Das soll die PV-Industrie unterstützen bei der Produktion effizienterer großer Zellen und Module. Mit einer neuen Technologie will das Fraunhofer ISE große Solarwafer in Hochgeschwindigkeit herstellen. Denn laut einer Mitteilung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesystem ISE, stellt die Photovoltaikindustrie ihre Produktion zunehmend auf größere Waferformate um. Hintergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...