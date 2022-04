Die 14,4-Megawatt-Anlage entsteht am Rand des künftigen Sees im Tagebau. RWE hat für das Projekt in einer Innovationsausschreibung den Zuschlag erhalten.Sieben Jahre lang wird RWE im Tagebau Inden bei Düren noch Braunkohle fördern. Dann wird das riesige Loch geflutet, um einen See entstehen zu lassen. An dessen künftigem Rand hat der Energiekonzern jetzt den ersten Spatenstich für einen Solarpark gesetzt. Die 14,4-Megawatt Anlage ergänzt RWE um einen Batteriespeicher, der über zwei Stunden hinweg 9,6 Megawattstunden Leistung aufnehmen und bereitstellen kann. Der Konzern hat sich damit in einer ...

