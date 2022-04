Centris betreibt seit rund fünf Jahren das Zusatzversicherungsgeschäft (VVG) der AXA Gesundheitsvorsorge.Solothurn - Die AXA Schweiz erneuert ihren Outsourcing-Vertrag mit der Solothurner IT-Dienstleisterin Centris AG bis 2030. Centris betreibt seit rund fünf Jahren das Zusatzversicherungsgeschäft (VVG) der AXA Gesundheitsvorsorge, was der AXA den erfolgreichen Eintritt in den Schweizer Gesundheitsversicherungsmarkt erlaubte. Mit der Vertragsverlängerung knüpfen AXA und Centris an diesen Erfolg an.

