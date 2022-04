Am 19. Global Analyst Summit von Huawei kommen Branchenanalysten, Finanzanalysten, Key-Opinion-Leader und Medienvertreter zusammen, um mehr über zukunftsweisende Branchentrends und die Entwicklungsstrategie von Huawei zu erfahren.Shenzhen - Am Dienstag hat Huawei das 19. Global Analyst Summit in Shenzhen eröffnet. Bei dieser hybriden Veranstaltung kommen globale Branchenanalysten, Finanzanalysten, Key-Opinion-Leader und Medienvertreter zusammen, um mehr über zukunftsweisende Branchentrends und die Entwicklungsstrategie von Huawei zu erfahren. Bei der Veranstaltung hielt Ken Hu, Rotating Chairman von Huawei...

Den vollständigen Artikel lesen ...