Nach den starken Kursgewinnen wurde das Hoch bei 162,38 Euro am 29. März markiert und danach folgte ein Kursverlust, der am Dienstag den Bereich der charttechnischen Unterstützung erreichte. Solange Volkswagen über 145,00 Euro notiert ist alles im grünen Bereich. Geht die Unterstützung allerdings verloren, ist mit weiter fallenden Kursen in Richtung 130,00 Euro zu rechnen und es bietet sich ein Short-Trade an. Von welchem Einstiegskurs wir bei Volkswagen ...

