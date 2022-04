Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten zeigte, dass die Händler ihre Open Interest-Positionen am Dienstag um mehr als 1.000 Kontrakte aufgestockt haben, so die vorläufigen Daten der CME Group. Das Volumen hingegen machte drei aufeinanderfolgende Tagesanstiege rückgängig und schrumpfte um fast 80.000 Kontrakte. Gold steht vor einer Zwischenhürde ...

