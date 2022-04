FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.04.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS ASOS PRICE TARGET TO 1160 (1450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 515 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 855 (885) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3900 (4650) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 3060 (3350) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1775 (2015) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1270 (1235) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1175 (1300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PURETECH HEALTH PRICE TARGET TO 485 (510) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 130 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 6000 (5750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 2100 (1750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1940 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3625 (4500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 950 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3110 (2830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1760 (1737) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1330 (1280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1375 (1450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 475 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2750 (2850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS EMPIRIC STUDENT PROPERTY TARGET TO 105 (110) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 600 (625) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 32 (33) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 305 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1250 (1325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SUPERMARKET INCOME REIT PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IMPACT HEALTHCARE REIT TARGET TO 140 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 678 (752) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 325 (340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BEAZLEY PLC TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 492 (440) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de