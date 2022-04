Der Agri-PV-Anbieter Next2Sun will mit seiner vertikalen, bifazialen PV-Technologie kräftig wachsen. Das Unternehmen bietet aktuell Aktien über die Crowd an und will mittelfristig an die Börse. Die auf Agri-Photovoltaik spezialisierte Next2Sun will sich noch im laufenden Jahr an der Börse listen lassen. Das teilte das Unternehmen im Rahmen einer Aktienplatzierung über eine Crowdinvestment-Plattform mit. Bisher haben demnach über 500 Anleger mehr als eine Million Euro in die Aktien der Next2Sun AG ...

