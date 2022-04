Queensland Gold Hills (TSX.V:OZAU; OTCQB:MNNFF; FRA:MB3) hat das erste Bohrloch seines ersten Bohrprogramms auf dem Grundstück Big Hill im historischen Goldfeld Talgai in Queensland, Australien, abgeschlossen. Das Bohrgerät ist am 23. April vor Ort eingetroffen. Am 24. April begann die Bohrung des ersten Lochs. Es ist die erste moderne Exploration auf dem Projekt seit dem 19. Jahrhundert. Insgesamt plant Queensland 20 ...

