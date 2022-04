Nemetschek-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Schließlich hüpft die Aktie satte rund sieben Prozent nach oben. Aktuell kostet der Titel damit 81,28 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieser markante Punkt wurde bei 73,62 EUR markiert. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Alle Nemetschek-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung. ...

