Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag die Stabilisierung vom Vortag zunächst fort. Die Berichtssaison stabilisiere die Märkte, heisst es.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag die Stabilisierung vom Vortag zunächst fort. Die Berichtssaison stabilisiere die Märkte, heisst es. Aber auch die vergleichsweise guten Vorlagen aus Asien, vor allem aus China und Japan, tragen laut Händlern zur aktuellen Bewegung bei. Dennoch bleibe die übergeordnete Grosswetterlage alles andere als gut. «Mit der Kombination aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...