Die Tochtergesellschaft CKW des Schweizer Energiekonzerns soll mit den Mitteln große Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windparks organisieren. Dabei hat Axpo vor allem den Winterstrom im Blick.Axpo ist einer der größten Investoren in Photovoltaik, Windkraft und Speicher in der Schweiz. Am Donnerstag kündigte das Unternehmen nun an, es wolle bis 2030 für die Realisierung neuer Kraftwerke bis zu einer Milliarde Schweizer Franken investieren. Das Geld fließe dazu an die Tochtergesellschaft CKW, die die Photovoltaik- und Windkraft-Projekte realisieren soll. Geplant sei, Solarparks mit zehn Gigawatt ...

