Ende 2021 hatte Asca ein großes Patentportfolio für organische Photovoltaik aufgekauft. Nun hat das Unternehmen die erste Lizenz an Epshine aus Schweden vergeben. Seit April darf Epishine die in der Lizenz enthaltenen Technologien für die organische Photovoltaik (OPV) nutzen. Epshine produziert Photovoltaik-Technologien für Innenräume - also zum Beispiel Sensoren, Beacons, Displays und andere kleine elektronische Geräte. Während sich "draußen" vor allem kristalline Technologien etablierten, sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...