FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1150 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 1230 (1185) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1767 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES LLOYDS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 57 (46) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1210 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 67 (63) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR GLAXOSMITHKLINE TO 1800 (1700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PARTNERSHIPS PRICE TARGET TO 414 (494) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 2.20 (2.25) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5400 (6100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 594 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1900 (1740) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS IWG PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (58) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8500 (8150) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de