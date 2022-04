C-Cells liefert rund 6,1 MW Photovoltaik-Module für eine Anlage auf einem Logistikgebäude der schwedischen Supermarktkette Coop. Die 38.000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage soll auf dem neuen auf dem vollautomatischen Warenterminal von Coop Sverige AB in der Stadt Eskilstuna in der Nähe von Stockholm, Schweden, entstehen. Laut Q-Cells handelt es sich bei dem Projekt für das Logistik-Zentrum der Supermarkt-Kette um eine der größten Aufdach-Photovoltaik-Anlagen in den nordischen Ländern. Umgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...