Gemäss den Briten soll ein Abkommen die beiden Volkswirtschaften ankurbeln und "der Welt zeigen, was zwischen zwei gleichgesinnten und innovativen Demokratien möglich ist".London/Bern - Die Schweiz und Grossbritannien streben ein ambitioniertes Freihandelsabkommen an. Das gaben die britischen Behörden am Donnerstag nach dem Treffen in London von Bundespräsident Ignazio Cassis mit dem britischen Premierminister Boris Johnson bekannt. Gemäss den Briten soll ein Abkommen die beiden Volkswirtschaften ankurbeln und «der Welt zeigen, was zwischen zwei gleichgesinnten und...

