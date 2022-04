Das zweite Jahr in Folge hat Copefrut, das seit mehr als 65 Jahre in dem Markt für die Produktion und den Export traditioneller und biologischer Frischfrüchte ist, das international sehr anerkannte Kolenstoffneutralitäts-Zertifikat CarbonNeutral® von Natural Capital Partners erhalten. Foto © Copefrut Das Obstunternehmen liefert seine Bio-Äpfel an US- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...